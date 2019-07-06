Владимира Зеленского призвали вновь запретить «Сватов»

14:08

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали повтороно запретить к показу на территории страны сериал «Сваты».

С подобной инициативой к нему обратился председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает Lenta.Ru. Cериал вернулся в эфир канала 1+1 благодаря решению Окружного административного суда Киева.

В то же время были отменены приказы сразу нескольких ведомств — Госкино, Минкульта и Службы безопасности Украины. «Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», — заявил Ильенко.

Примечательно, что именно Владимир Зеленский выступил в свое время продюсером «Сватов». В 2017-м году сериал запретили к показу на Украине из-за участия в нем актера Федора Добронравова, который попал в черные списки. Однако в этом году артиста из них исключили.

