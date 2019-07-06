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Владимира Зеленского призвали вновь запретить «Сватов»

14:08 6.07.2019
Владимира Зеленского призвали вновь запретить «Сватов»
Кадр из фильма «Сваты». Фото с сайта kinopoisk.ru
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От президента Украины Владимира Зеленского потребовали повтороно запретить к показу на территории страны сериал «Сваты».

С подобной инициативой к нему обратился председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, сообщает Lenta.Ru. Cериал вернулся в эфир канала 1+1 благодаря решению Окружного административного суда Киева.

В то же время были отменены приказы сразу нескольких ведомств — Госкино, Минкульта и Службы безопасности Украины. «Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», — заявил Ильенко.

Примечательно, что именно Владимир Зеленский выступил в свое время продюсером «Сватов». В 2017-м году сериал запретили к показу на Украине из-за участия в нем актера Федора Добронравова, который попал в черные списки. Однако в этом году артиста из них исключили.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Звезды российского кино, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире кино, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 22:56
Гость: Олег

Про Украину говорят на основных каналах,уже достали,ничего российские власти сделать не могут,нашли отговорки,что это наши братья,или мы великая страна и пытаются загнать обратно в Украину в качестве автономии днр и лнр.Почемуто не спрашивают у народа,а хотят они этого ,зачем они тогда взялись за оружие и как посмотрят на это другие украинцы,будут сидеть тихо.На сознание людей действует только ухудшение их жизни.
06.07.2019, 22:45
Гость: Оллес

Бабло за бесконечный прокат - это святое !
06.07.2019, 15:53
Гость: J

В России бы запретить это д. Достало вконец, особенно Добронравов. Чуть ли не на каждом канале.
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