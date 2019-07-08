Сериал «Звоните ДиКаприо!» стал триумфатором кинофестиваля «Утро Родины»

«Звоните ДиКаприо!» - провозгласил Владимир Меньшов имя победителя первого в России фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины»

Фестиваль уже второй раз проводит в Южно-Сахалинске Сергей Жигунов при поддержке правительства Сахалинской области и министерства РФ по развитию Дальнего Востока

- Если раньше сниматься в "мыле" считалось у актеров чем-то неприличным - заметил председатель жюри "Утра Родины" В.Меньшов - то теперь сериалы во многих случаях превзошли игровые фильмы, их снимают признанные мастера, и они зачастую оказываются намного лучше фестивальных полнометражных картин.

Будни фестиваля

Критики и Дибров бились насмерть. В инстаграм

Неделю жители Южно-Сахалинска смотрели по две серии любимых тв-фильмов в кинотеатре, (серии выбирали продюсеры картин), после чего на сцену поднимался "рефери" Дмитрий Дибров и объявлял очередной раунд "Битвы кинокритиков": "молодого" Егора Москвитина и представителя старшего поколения Дмитрия Горелова. (не перестававшего критиковать коллег даже сойдя со сцены).

Также в Южно-Сахалинске прошла программа "Имена", где свои фильмы представляли выдающиеся кинорежиссеры: Валерий Тодоровский -"Подмосковные вечера", Владимир Меньшов - "Зависть Богов", Егор Баранов - "Гоголь. Страшная месть", а самый "неистовый", по словам президента фестиваля Сергея Жигунова, член жюри Василий Сигарев привез на остров свою "Страну Оз".

На Сахалине от Васильева бежали дети, а Наргиз попросила назвать ее дурой

- Назовите меня дурой! - крикнула в зал певица Наргиз в конце своего концерта

- Дууура! - трижды проскандировал зал.

Оказалось, что финалистка "Голоса" хочет вступить в "Академию Дураков" Славы Полунина, и для этого обязана провести несколько абсолютно "дурацких" концертов. Вечером после Наргиз проводила на Проках - вечерних посиделках кинематографистов, правда сидела она исключительно в компании своих музыкантов.

Наргиз Закирова

Ментор "Модного приговора" Александр Васильев пришел на свою пресс-конференцию в пиджаке из парчи и в подаренной поклонницей брошке, посетовал на погоду на острове и посоветовал южно-сахалинским женщинам в качестве аксессуаров носить зонтики и дождевики, а на вопрос "как он относится к помпошкам?", ответил, что любые "детские" аксессуары "сносят" 10 лет. Поэтому, если задавшая вопрос девушка их наденет, ее просто не пропустят к нему на спектакль как несовершеннолетнюю. И это было актуально - в середине представления А.Васильева "Религия секс и мода", проходившего в ледовом дворце Кристалл, при полном зале, предпоследнего стало настолько много, что мамы срочно увели детей и на трибунах стало заметно тише.

Также. в рамках программы "Пять вечеров" островитяне насладились блюзом Евгения Маргулиса, (днем в парке музыкант сыграл благотворительно - организаторы сообщили ему, что там группа сахалинских ребят играет на гитаре, пытаясь заработать деньги на лечение их друга, больного церебральным параличом. Маргулис, взяв с собой гитариста и барабанщика минут сорок играл, а потом положил в коробку 5000 рублей и отправился на репетицию вечернего концерта. (Вечером музыкант играл уже по билетам).

Смирновы, крабы и бильярд.

Смирновы

За день до начала фестиваля 22 июня южно-сахалинцам показали "Белорусский вокзал", а на одной из стен домов, в рамках программы "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска" открыли одноименное граффити этого фильма. Семья его режиссера Андрея Смирнова приехала на остров почти в полном составе, (не был только Дуни, по словам папы, снимавшей кино в Питере). С режиссером приехали супруга Елена и их дети: Аглая и Алексей Смирнов - режиссер участвовавшего конкурсе сериала "Садовое кольцо". В программе "Имена" Андрей Смирнов дважды показал свой фильм "Француз" (желающих посмотреть его было много). В свободное время Смирновы ели крабов на Охотском море и сражались в бильярд.

Мария Голубкина приехала на "Утро Родины" с сыном Иваном. Это было первое появление Ивана "в свете". Они съездили на рыбалку на Охотское море и наловили камбалы, которую им тут же приготовили местные рыбаки. Рыба показалась Марии и Ивану такой вкусной, что они наделали фоток приготовленных блюд на телефон. На закрытие фестиваля прибыл папа Ивана, шоумен Николай Фоменко, на которого тот очень похож.

Мария Голубкина и сын ее Иван

Юлия Меньшова прислала Вере Алентовой ее портрет

На фестивале прошла программа "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска" - граффити "знаковых" картин, которые нарисовали на стенах домов местные "райтеры". На открытие "киноцитаты" фильма "Москва слезам не верит", приехала Вера Алентова. Вместе с супругом Владимиром Меньшовым они перерезали ленточку, но подниматься в строительной люльке, чтобы оставить на картине свой автограф, как это делали Сергей Жигунов "Гардемарины вперед!", Валерий Тодоровский "Оттепель" и Дмитрий Иосифов "Буратино", не стали. Актриса сказала, что уже видела рисунок в Москве - дочка Юлия прислала ей фото, как только его выложили в интстаграмм южно-сахалинцы.

Лучшие актеры "Ненастья" и "рваный монтаж" Гай Германики

Владимир Меньшов оказался очень строгим председателем жюри, и в первый же день фестиваля заставил его членов посмотреть три серии фильма "Ненастье", вместо положенных двух.

- А как иначе можно определить, кому достанется приз за роль второго плана?! - пожал плечами режиссер, когда Сергей Жигунов посетовал ему на нарушение регламента.

И действительно, приз за роль второго плана получил актер "Ненастья" Александр Горбатов, (хотя, корреспондент КМ до сих пор уверен, что она - главная), а лучшей актрисой была признана его главная героиня - актриса Татьяна Лялина. А вот картину "Бонус" Гай Германики Меньшов "не понял", но обещал посмотреть снова.

- Там рваный монтаж, я не знаю зачем это нужно, но давно уже живу по правилам: если, например, моим внукам нравится то, что я категорически не принимаю, я фильм пересматриваю - сказал он.

Ирина Горбачева притворялась мальчиком

В этом году самым таинственным членом жюри "Утра Родины" стала актриса и блогер Ирина Горбачева. На фестивале ее долго никто не видел, но член жюри Дмитрий Иосифов по секрету рассказал корреспонденту, что иногда в комнате просмотров появляется странный человек в плотно застегнутой куртке и надвинутом глубоко на лицо капюшоне – то ли мальчик, то ли девочка – наверное, это и есть Ирина).

Ирина Горбачева

Но на закрытии актриса все-таки появилась. Местные газеты писали, что жители города иногда видели Ирину в самых неожиданных местах, "видимо она изучает Сахалинскую жизнь" - думали они). Но на вопрос "КМ": "Правда ли это?", актриса, пришедшая на закрытие фестиваля в длинных до плеч очень красивых переливающихся серьгах (по две в каждом ухе) и черном вечернем платье, ответила, что выехала из отеля лишь один раз: "Мы с подругой взяли такси и просто поехали посмотреть на море". Купаться в Охотском актриса не стало - слишком холодное.

Жюри трижды рвало протоколы, но все равно "главное" отдали "ДиКаприо"

По словам президента фестиваля Сергея Жигунова, жюри в этом году было столь эмоциональным, (особой непримиримостью отличался режиссер Васимлий Сигарев, что в запале заседаний изорвало три протокола. прежде чем отдать сериалу "Звоните ДиКаприо" сразу два приза: лучшим режиссером был признан также снявший его Жора Крыжовников. Когда-то он рассказал, что название картины родилось благодаря Дмитрию Нагиеву, неизменно повторявший на съемках его "Самого лучшего дня": "Если вам что-то не нравится, позвоните Де Ниро или Маковецкому!" (Кстати, Сергей Маковецкий тоже был на фестивале, как участник фильма "Ненастье". приз не получил, но показал Сахалинцам свой моноспектакль).

Сергей Жигунов

А вот главного актера сериала Петрова Сергей Жигунов осудил за чрезмерную актерскую "жадность":

- Силы и ресурс не бесконечны - сказал он - и, в итоге, соглашаясь на все и снимаясь 300 дней в году, актер начинает повторяться и играть себя. Петрова "жаждет народ", но если у сериала есть хороший сценарий, в нем можно вообще обойтись без звезд и снять обычных актеров.

Режиссер, сделавший Зеленского "Слугой народа" назвал "народный выбор "Годунова" непредсказуемым

Приз фестиваля "Фарфоровый лотос", изготовленный из тончайшего костяного фарфора скульптором В. Каневским, за лучшую мужскую роль получил Александр Робак ("Домашний арест"), за лучший сценарий - авторы сериала "Обыкновенная женщина Денис Уточкин и Мария Меленевская, детство которой прошло на улицах Южно-Сахалинска, где, она собирала невесть откуда взявшийся свинец на дорогах - по словам Марии, это было любимым развлечением Сахалинских детей)

А вот приз зрительских симпатий народ присудил "Годунову".

- Делать исторический сериал - героизм, на который я больше уже, наверное, не пойду - отметил Сергей Жигунов, в 2013-м снявший продолжение "Трех мушкетеров". А вручавший награду режиссер Алексей Кирющенко, ("Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли), поиронизировал, назвав "народный выбор" самым непредсказуемым выбором на свете.

На фестивале присутствовал советник президента по культура Владимир Толстой. Он и зачитал поздравление Владимира Путина к "Утру Родины", где президент отметил, что это - "первый фестиваль сериалов в России, и он позволит зрителям узнать имена тех, кто каждый день создает для них "новую реальность".

Сергей Жигунов предложил глава Сахалинской области Валерию Лимаренко расширить фестиваль и провести мероприятия "Утра Родины" и в других городах острова.

Фото предоставлены пресс-службой Фестиваля «Утро Родины»