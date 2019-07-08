Сергей Шнуров будет вести обновленный «Форт Баярд»

17:09

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС, возобновленной в честь двойного юбилея программы.

В данный момент съемки передачи проходят во Франции, где отмечается в этом году 30-летие выхода программы на экраны, сообщает РБК. В России же «Форт Баярд» празднует 20-летие.

В рамках программы сразятся десять команд. Среди участников — певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Блёданс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.

Впервые «Форт Боярд» показали на французском телеканале летом 1990 года. Всего игра транслируется в более чем 30 странах. Место съемок — одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель.

На российском ТВ программа вышла в 1998 году. В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.

В конце марта Сергей Шнуров сообщил о закрытии проекта «Ленинград», объяснив решение тем, что закончилась близкая группе «эпоха застоя». Прощается «группировка» концертами в девяти городах на олимпийских стадионах.