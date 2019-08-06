Родные Юлии Началовой потребовали остановить съемки фильма о ней

12:23

Режиссер Андрей Загорский был вынужден приостановить подготовку фильма «Буду рядом» о Юлии Началовой.

Против съемок выступила пресс-секретарь певицы, которая в данном случае действует от лица ее родных. «Я устал от ее вранья и инсинуаций! - заявил Загорский. «Миру новостей». - Она мне позвонила и сказала, что родители против фильма. Я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. Исаева мне просто ставит палки в колеса. Я не знаю, что делать. Не хочу идти против семьи.

Анна Исева тоже прокомментировала ситуацию с производством фильма. «Я ему мешаю снимать фильм? - удивилась Исаева. - Конечно, когда есть человек, на которого можно свалить вину, это очень удобно... Да, я сама вышла с ним на диалог, когда узнала о его планах снимать фильм. Не один раз общались по телефону.

Недавно после двухчасового разговора с Андреем я поехала к родителям Юлии. Мы с ними пригласили юриста, все вместе сели, стали обсуждать. Юрист сказал, что хотел бы знать, как Загорский собирается снимать этот фильм, на чьи деньги, посмотреть, с кем у него заключены договоры. А мы с родителями Началовой сошлись на том, что неплохо было бы и сценарий почитать. Причем когда снимается байопик, то обычно нанимают консультантов.

В контексте конкретно этого фильма - о Юлии - консультантами могли бы быть либо кто-то из приближенных к семье артистки, либо сама семья, либо пиар-директор. Без участия кого бы то ни было из близкого окружения певицы создать о ней хоть немного правдоподобную картину невозможно!

В связи с этим нам даже мало видеть сценарий. Нам надо полностью погрузиться в эту историю. Но Андрей такой возможности не предоставил. И ни на один наш вопрос не дал конкретного ответа! Поэтому от родителей я в итоге услышала категорическое нет. Но на самом деле мама и папа Юлии изначально были против этого проекта. И их можно понять. Все, что нам известно о господине Загорском это то, что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии Началовой. Кто бы туда ни пришел - всегда видит Андрея. Это немного пугает. Можно доверить такому странному персонажу делать кино о нашей девочке, которая нам очень дорога?

Кроме того, есть еще один нюанс: близкие Юлии не могут передавать никакой контент - ни видео, ни музыкальный, - пока не вступят в права наследства. Это произойдет только в середине сентября. Странно было бы снимать фильм о певице, не имея возможности использовать ее песни, правда?..»

