Кинопремьера «Страшные истории для рассказа в темноте»: ночь живых пугал

Фильм ужасов «Страшные истории для рассказа в темноте» вышел в российский прокат 8 августа

1968 год. Американцы азартно следят за президентской предвыборной гонкой, делая ставки на набирающего обороты Ричарда Никсона. А группе подростков-лузеров все нипочем, потому что они готовятся достойно встретить очередной Хелоуин, выбрав, правда, для этого на удивление нелепые костюмы. Лишь одно омрачает их планы: банда школьных хулиганов, которая наверняка готовит им очередную подлянку.

Повздорив со своими давними антагонистами, лузеры оказываются в заброшенном доме, о котором издавна ходит дурная слава. Хозяевам пришлось спешно покинуть жилище, потому что они стали невольными виновниками таинственных пропаж жителей городка. Пробудив проклятье особняка, подростки вновь запускают механизм исчезновений людей, а отчаянные попытки всё вернуть на круги своя поначалу ни к чему хорошему не приводят.

Название «Страшные истории для рассказа в темноте» и трейлер с ожившим пугалом ориентируют на то, что перед нами – своеобразная вариация на тему «Баек из склепа». Однако эти ожидания, к счастью, не оправдываются. Мастеровитый Гильермо дель Торо, выступивший продюсером фильма, никогда не следовал проторенными путями. И на этот раз у него получилось многослойное повествование, местами захватывающее дух и заставляющее восхититься нешаблонностью находок.

Фабула фильма изрядно напоминает классическое творение Стивена Кинга «Оно», а прямые отсылки к «Ночи живых мертвецов» намекают на то, что с героями может случиться нечто подобное. Отчасти так всё и происходит, но у создателей «Страшных историй…» припасено еще несколько эффектных хуков. Прежде всего – это само построение фильма, который представляет собой собрание нескольких новелл. Несмотря на это, главная история отнюдь не рассыпается, ведь каждая из новелл имеет непосредственное отношение к кому-то из подростков и их страхам.

Помимо сверхъестественных источников ужаса, в фильме присутствуют и вполне реальные «раздражители». Среди них – восшествие на американский престол нового президента «Хитрого Никки» и война во Вьетнаме. В «Странных историях…» немало эпизодов, которые можно трактовать в сатирическом или пацифистском ключе. Тем удивительнее финал, когда один из героев, победив свои страхи и сомнения, торжественно отправляется… во Вьетнам. Возможно в этом проявился своеобразный «черный юмор» дель Торо. К тому же в фильме сделан великолепный задел на возможный сиквел.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

