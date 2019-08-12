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Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой осенью

15:25 12.08.2019
Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой осенью
Федор Бондарчук. Фото с сайта kinopoisk.ru

Создатель «Сталинграда» и «Притяжения» Федор Бондарчук решил жениться на актрисе Паулине Андреевой.

Брачную церемонию влюбленные запланировали на начало осени, но ни точная дата, ни место торжества пока не известны, сообщает Lenta.Ru. Неофициальная информация о романе Бондарчука и Андреевой начала циркулировать в начале 2016 года. Пара официально подтвердила свои отношения в июне того же года, когда режиссер и актриса появились на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр», держась за руки.

Сыграть свадьбу раньше паре мешал плотный рабочий график. В 2019 году Андреева взяла творческий отпуск, что и дало возможность запланировать бракосочетание.
 

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Комментарии читателей
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12.08.2019, 15:56
Гость: Бобориха

Они не пара, как будто не родные! Имхо
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