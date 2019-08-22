Сербская звезда фильма «Лед» посмеялся над запретом на посещение Украины

18:40

Актер из Сербии Милош Бикович, прославившийся игрой в российских фильмах «Духлесс 2», «Лед» и «Балканский рубеж», написал в «Твиттере» о запрете властей Украины на посещение территории своей страны.

Артиста посчитали «угрозой национальной безопасности», что его только рассмешило. Излишне бдительных украинцев Бикович назвал «чемпионами». «Я играю иногда хорошо, иногда плохо, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», — передает Lenta.Ru слова Биковича на этот счет.

Напомним, что 14 июня стало известно, что Министерство культуры Украины приняло решение исключить актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Артист попал в этот список в 2017 году из-за посещения Крыма.

