С Арнольда Шванценеггера и Джеки Чана требуют взыскать 216,6 млн руб

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Иск конкурсного управляющего «Русской фильм группы» (РФГ) требует взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Такая информация следует из заявления управляющего Кирилла Бодрова в Арбитражный суд Москвы («Ведомости» ознакомились с копией документа). РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона но доход с него банкротящаяся РФГ получить», пока не может, указывает управляющий. China Film Group – сопродюсер «Тайны печати дракона», а Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщают Ведомости. Ранее звезд такого масштаба к судебным разбирательствам в России не привлекали. Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин называет эти требования «совершенно пустыми» и бесперспективными.

РФГ известна прежде всего своим фильмом «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя, который собрал в прокате 1,2 млрд руб. и стал самым кассовым отечественным фильмом 2014 г. «Тайна печати дракона» – продолжение этой истории, теперь ее главный герой – английский путешественник и картограф Джонатан Грин едет в Китай. Бюджет картины – почти $50 млн, сейчас это самый масштабный российско-китайский кинопроект с такими громкими именами, как Чан, Шварценеггер и Рутгер Хауэр. Фильм уже вышел в прокат в Китае, российские зрители увидят его через месяц. Продюсеры рассчитывают, что в России фильм соберет 2 млрд руб., говорил Петрухин. Тогда картина станет одним из самых кассовых российских кинопроектов. Сейчас лидерство принадлежит спортивной драме «Движение вверх» (3 млрд руб.), за которой следует история о танкистах «Т-34» (2,3 млрд руб.).

Для создания «Вия» РФГ и Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн руб. соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, но по этим займам вовремя не рассчитались, следует из документов суда. ООО «Русская фильм группа» признано банкротом в конце 2017 г., в компании введена процедура наблюдения. Сам Петрухин признан банкротом в начале 2017 г. и договорился с кредиторами о постепенном возращении займов в течение трех лет. Договориться о возврате долгов с РФГ пока не получается, к моменту прихода управляющего на счетах компании не было денег, нематериальные активы также были выведены, рассказал «Ведомостям» представитель управляющего Максим Доценко: «Несмотря на кассовый успех «Вия», инвесторы картины денег не получили».

Потенциальный успех фильма «Тайна печати дракона» невозможен без успеха картины «Вий», поскольку является ее сценарным и логическим продолжением, уверен управляющий, и для создания второй картины использовались средства РФГ, необходимо вернуть эти средства кредиторам. Привлечение к судебным разбирательствам иностранных инвесторов и звезд среди прочего может негативно повлиять на деловую репутацию продюсеров двух картин, в том числе Петрухина, рассчитывает Доценко.

В России «Тайна печати дракона» должна выйти в сентябре. Возможно иск – часть пиар-компанииф ильма. Тем более, Алексей Петрухин считает иск бесперспективным.