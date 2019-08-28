«Союзмультфильм» объявил конкурс комиксов к юбилею «Винни Пуха»

15:29

«Союзмультфильм» совместно с профплощадкой «Слет аниматоров» дал старт конкурсу на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.

Тендер будет проводиться до 16 сентября, сообщает РИА Новости. Конкурс приурочен к юбилеям: 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Круглую дату отмечает также картина «Винни Пух».

Специально к этому событию проводится конкурс «живых комиксов». «Работы принимаются абсолютно в любой технике: от 3D до пластилиновой. Авторам предлагается в жанре анимированного комикса придумать, отрисовать и озвучить небольшую историю о Винни Пухе», — рассказали в пресс-службе студии.

Конкурсные работы принимаются до 16 сентября. Итоги объявят 23 сентября.

