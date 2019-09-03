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Главная роль в фильме «Брат-3» выставлена за 5 миллионов рублей

15:30 3.09.2019
Главная роль в фильме «Брат-3» выставлена за 5 миллионов рублей
Стас Барецкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Ключевые роли в одиозном кинопроекте «Брат-3» выставили на продажу.

В частности, за главную роль придется заплатить от пяти миллионов рублей, в то время как роль второго плана обойдется в 2,5 миллиона рублей и выше, сообщает Lenta.Ru.

Если говорить об эпизодических персонажах, то на них ценник составляет минимум 500 тысяч рублей. «Вы начинающий актер или человек, далекий от кино, но хотите попробовать себя в заметной роли в самом ожидаемом фильме 2020 года или просто хотите сделать оригинальный подарок любимому человеку? Специально для вас мы предлагаем приобрести разноплановые роли в фильме «Брат-3»», — говорится в публикации на сайте. От желающих сыграть в ленте требуется лишь указать имя и контактные данные.

Съемки начнутся в октябре, а премьера фильма состоится 1 марта 2020 года. Утверждается, что, согласно оценкам экспертов, картина наберет более 20 миллионов просмотров на YouTube. При этом умалчивается, о каких именно экспертах идет речь.

Напомним, что производством «Брата-3» занимается шоумен и экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий при крайне скептическом отношении у данному проекту продюсера оригинальных «Братьев» Сергея Сельянова.
 

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Комментарии читателей
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03.09.2019, 19:02
Гость: Юляша

Кто-нибудь уймет уже эту мразь борецкого ?!?
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