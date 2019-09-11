Назван самый провальный фильм за всю историю мирового кино

12:01

Наиболее провальной картиной в истории современного кинематографа оказался приключенческий боевик студии Disney «Джон Картер», снятый в 2012 году.

Съемки масштабного научно-фантастического блокбастера режиссера Эндрю Стэнтона об американском военном Джоне Картере, которому пришлось сражаться за свободу народов Марса, встали его создателям в 363,7 миллиона долларов с учетом маркетинга, сообщает РИА Новости. Однако прибыль ленты в мировом в мировом прокате составила всего 284 миллиона долларов.

По сюжету, Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Продюсеры отчаянно пытались уменьшить убытки, и после различных вычетов и списаний финансовые потери составили 136,6 миллиона долларов. Это сделало «Джона Картера» самым неудачным проектом за всю историю кино. До этого таким фильмом более 20 лет считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов» (1995 год).

Примечательно, что рейтинг зарубежных кинокритиков у «Джона Картера», по данным «Кинопоиска», составил всего 52%, тогда как у российских – целый 91%!

