Обнаружена неизвестная серия мультфильма «Ну, погоди!»

12:55

Сенсационной находкой можно считать появление в интернете неизвестной ранее серии советского мультфильма «Ну, погоди!»

До последнего времени в активе у создателей мультфильма были 18 классических серий и еще несколько, доснятых в 2000-е годы. Однако среди них не фигурировал мультик о злоключениях Волка и Зайца «Волшебная камера», снятый в 1976 году. Это произошло по причине того, что серия представляет собой рекламу видеокамеры «Кварц 1×8 С-2».

По сюжету, Заяц покупает в магазине заветную камеру и в худших традициях папарацци пытается заснять запущенную квартиру Волка, которую тот к тому же еще и разносит в щепки, неуклюже делая зарядку. В итоге сам Заяц попадает в нелепые ситуации. Если верить создателям мультфильма, камера способна выдерживать падения с дерева и промокание под напором воды.