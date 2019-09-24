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От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»

23:32 24.09.2019
Кадр из фильма «Дылда» с сайта kino-teatr.ru
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Фильм "Дылда" Кантемира Балагова будет представлять Россию на соискании премии "Оскар", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.

Этот фильм получил Гран-при XXIII Международного кинофестиваля «Зеркало», который проходил в июне этого года в разных городах Ивановской области.

Темы: Кино в России, Премия «Оскар»
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