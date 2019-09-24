От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
Кадр из фильма «Дылда» с сайта kino-teatr.ru
Фильм "Дылда" Кантемира Балагова будет представлять Россию на соискании премии "Оскар", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете.
Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
Этот фильм получил Гран-при XXIII Международного кинофестиваля «Зеркало», который проходил в июне этого года в разных городах Ивановской области.