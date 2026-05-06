ЙОРШ «Слишком живой, чтобы быть легендой» (Deluxe Version)

Исполнитель: Йорш, Название: «Слишком живой, чтобы быть легендой» (Deluxe Version), Стиль: панк-рок, Год: 2026

Количество прослушиваний нового альбома группы «ЙОРШ» «Слишком живой, чтобы быть легендой» бьет все рекорды. По традиции, музыканты выпустили две версии пластинки — основную и Deluxe Version. Причем, количество прослушиваний последней по сравнению с обычной выше в шесть раз. Это как минимум говорит о вдумчивости поклонников команды и об их искреннем желании дойти до самой сути.

Комментарии лидера группы «ЙОРШ» Димы Соокола к каждой песне в Deluxe Version ценны и важны вдвойне. Ведь «Слишком живой, чтобы быть легендой» - это альбом, приуроченный к 20-летию коллектива, и, соответственно, песни из него отражают этапы этого большого пути. Но понятно, что история группы априори не может быть отражена в творчестве методично и поступательно. Это и компенсируют комментарии Димы Сокола к новому материалу, встраивающие замыслы новых песен в событийный контекст.

Переломным моментом для тех, кто рос в 90-е, стал распад СССР. Об этом Дима Сокол рассуждает в ските «Подростки», ведь эти катаклизмы ударили, в первую очередь по неокрепшим умам. На фоне строчки из песни «Сообщения в бутылках» «фантомная боль моей страны скулит и стонет» такие пояснения крайне уместны. Мысль же об ударе по неокрепшим умам конкретизируется в интермедии «Никому не веря», где есть намек на искушения, которые подстерегали на каждом углу молодежь рубежа веков.

Свою негативную роль здесь сыграло и отсутствие элементарных условий для нормальной жизни. Кому, как не группе «ЙОРШ» из рабочих кварталов Подольска об этом знать на деле. Параллельно этот комментарий под названием «Человейники» объясняет смысл песни «Обелиски» - ведь не сразу можно догадаться, что заглавный образ и обозначает эти безликие нынешние новостройки. Ну а об интересующей многих дилемме «Климовск — Подольск» исчерпывающе говорится в подводке к песне «Мой город будет стоять» «Лавочка у подъезда»

Местами в делюкс-версии Дима Сокол поднимает совсем уж причудливые темы, вроде причин отсутствия контакта с инопланетянами в «Теории темного леса». Все это тоже работает на понимание замысла диска. Но самое главное, к чему сводится расширенный вариант — искренняя радость Димы Сокола по поводу сложившейся карьеры музыканта и поддержки со стороны самых близких людей.

