Комедию о Гитлере не допустили к российскому прокату

10:28

Американо-германский комедийный фильм режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», излагающий историю мальчика из Гитлерюгенда и его воображаемого друга Гитлера, не допущен до российского проката.

О таком решении сообщили прокатчики компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», никак его не обосновав, сообщает Кинорепортер. По сюжету, нелепый десятилетний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти своё место в непривычном мире. Сверстники всячески надсмехаются над ним, а мама полагает, что ее сын создает себе неприятности на пустом месте.

Страдая по отсутствующему отцу, мальчуган выдумывает себе друга Адольфа Гитлера, мало похожий на привычного фюрера. Положение усугубляется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Премьерный показ картины прошел 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В октябре картина выйдет в прокат в США, в декабре — в Австралии, а в январе 2020-го — в европейских странах.

