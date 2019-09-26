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Комедию о Гитлере не допустили к российскому прокату

10:28 26.09.2019
Комедию о Гитлере не допустили к российскому прокату
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Американо-германский комедийный фильм режиссера Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», излагающий историю мальчика из Гитлерюгенда и его воображаемого друга Гитлера, не допущен до российского проката.

О таком решении сообщили прокатчики компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», никак его не обосновав, сообщает Кинорепортер. По сюжету, нелепый десятилетний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти своё место в непривычном мире. Сверстники всячески надсмехаются над ним, а мама полагает, что ее сын создает себе неприятности на пустом месте.

Страдая по отсутствующему отцу, мальчуган выдумывает себе друга Адольфа Гитлера, мало похожий на привычного фюрера. Положение усугубляется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Премьерный показ картины прошел 8 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. В октябре картина выйдет в прокат в США, в декабре — в Австралии, а в январе 2020-го — в европейских странах.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 18:56
Гость: Свиновод

Зильбертрупу-Быкову Гитлер вполне симпатичен, ибо "нёс освобождение":
"К сожалению, российская гражданская война 40-х годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это ещё одна кривизна российской истории"

И вы удивляетесь фактам антисемитизма в России?
Не у всякого рядового гражданина достанет понимания опасности антисемитизма,как его хватало у тов. Сталина!
Русские ненавидят жыдовское криводушие, которое эта конкретная мразь не стесняется выказывать на людях!

Как только и если начнется хаос в России, я знаю, кого первым заживо скормлю свиньям.
Те легко даже такое перварят в говны!
26.09.2019, 14:26
Гость: Евгений В

Для "элиты" РФ Гитлер более приемлем чем Сталин. А некоторые по отношению к народу России вообще его единомышленники, и даже у нового поколение такое проскакивает под воздействием лживого представления об истории СССР.
26.09.2019, 13:19
Гость: Alexander der Große

Недопустили, конечно, правильно. Подобные фильмы не должны создаваться вообще. А как же фильм с Деревянко в роли Гитлера?
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