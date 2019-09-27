Авторы «28 панфиловцев» собирают деньги на фильм о военной летчице Литвяк

12:00

Производители фильма «28 панфиловцев» от лица одноименной созданной ими киностудии объявили о сборе средств на новый фильм «Литвяк».

Фильм тоже будет выдержан в жанре военной драмы и посвящен знаменитой советской лётчице Лидии (Лилии) Литвяк. Героиня была признана лучшей военной летчицей мира наряду со своей однополчанкой Екатериной Будановой. «Они победили и стали легендами, - говорится в обращении студии. – 1 августа 1943 года Лиле Литвяк было неполных 22 года. В тот день её самолёт оторвался от земли в последний раз и остался в небе навечно…»

По прикидкам режиссеров Кима Дружинина и Андрея Шальопы, бюджет фильма составит 400 миллионов рублей. Львиную долю экранного времени будут занимать сцены полетов и воздушных боёв. Большую часть этих денег, как и в случае с фильмом «28 панфиловцев», создатели хотят привлечь за счет народного акционирования. «Чтобы стать участником сбора средств, нужно выбрать свой вклад, который окажется посильным, - говорится в обращении. – Все участники сбора средств равны между собой. Это значит, что каждый, кто помог фильму, получает доступ ко всем публикациям проекта. Мы будем рассказывать о ходе работ над фильмом. Будут регулярные фото- и видеоотчёты о том, как всё продвигается и какие успехи достигнуты за отчётный период. Плюс, как и на «Двадцати восьми панфиловцах», каждый подписчик может оставить несколько слов, которые попадут в финальные титры нашего с вами фильма»

Накануне опубликован первый тизер фильма «Литвяк». Приблизительный срок премьеры – 2021 год.