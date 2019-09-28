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Марк Захаров будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище.

"Во вторник, 1 октября, в 10:00 мск состоится церемония прощания с Марком Захаровым на сцене театра "Ленком", - рассказал ТАСС директор "Ленкома" Марк Варшавер. - Церемония продлится до 14:00 мск. Из театра мы отправимся на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны. Марк Захаров будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова".

Режиссер, художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в возрасте 85 лет от повторного воспаления легких.

Соболезнования в связи со смертью Марка Захарова выразил президент России Владимир Путин.