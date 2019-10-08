Американский канал Netflix покажет четвертый сезон «Маши и Медведя»

12:20

Сетевой канал США Netflix приобрел права на демонстрацию четвёртого сезона мультсериала «Маша и Медведь».

По сюжету, герои мультика отправляются в путешествие по разным странам, знакомятся с особенностями культур и исполняют песни на мотивы местных жителей, сообщает kudago.com. Обладающая правами на показ сериала компания Animaccord запустила «Машу и Медведя» на Netflix ещё в 2015-м.

Истекший срок позволил компаниям наладить долгосрочное сотрудничество и запустить показ мультфильма более чем в 100 государствах. Примечательно, что, кинокритики портала Vulture опубликовали список лучших сериалов этого года. Среди них – немало продуктов Netflix.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. Производством своих программ компания занимается с 2013 года.

