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«Останкино» предупредило о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

14:31 28.10.2019
Телецентр Останкино предупредил о сбоях в вещании из-за долгов
Фото с сайта wikipedia.org
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Телевизионный центр «Останкино» проанонсировал вероятные сбои из-за долгов Первого канала.

Из-за задолженности телецентр недополучает примерно 25% доходов, из-за чего под сокращение попали часть его работников. Гендиректор «Останкино» Михаил Шубин поведал, что ситуация усугубилась за последние три-четыре года. «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — признался Шубин.

Пресс-служба Первого канала дала понять, что вещатель осуществит выплаты согласно договору. В конце прошлого года телецентр уже подавал два иска к Первому каналу на 164 миллиона рублей. В январе долги погасили, и иски были отозваны.

Невзирая на долги Первого канала перед телецентром, он не прекратит вещания, заявил «URA.RU» замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Чиновник заверил, что министерство держит ситуацию на контроле. «Нам известно об этой ситуации. Задолженность Первого канала перед «Останкино» имеется, вещанию ничего не угрожает», — коротко прокомментировал он, отказавшись озвучивать сумму долга.
  

Темы: Кино в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Проблемы долгов и неплатежей в России, Связь и телекоммуникации, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 18:47
Гость: Простой генерал от инфантерии

Шейнин Тёма и Толик-болек спецы по вукраине и импескости дорого обходятся Эрнсту, а Эрнст государству... Рекламщики не хотят с ними работать...
28.10.2019, 17:38
Гость: Скорбя,

но страна переживет его закрытие.
28.10.2019, 17:30
Гость: anton

Это не может не радовать.Скромнее в нужно быть в выплате ЗП для пропагандистов кремля при пенсиях 14000р.
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