«Останкино» предупредило о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

14:31

Телевизионный центр «Останкино» проанонсировал вероятные сбои из-за долгов Первого канала.

Из-за задолженности телецентр недополучает примерно 25% доходов, из-за чего под сокращение попали часть его работников. Гендиректор «Останкино» Михаил Шубин поведал, что ситуация усугубилась за последние три-четыре года. «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — признался Шубин.

Пресс-служба Первого канала дала понять, что вещатель осуществит выплаты согласно договору. В конце прошлого года телецентр уже подавал два иска к Первому каналу на 164 миллиона рублей. В январе долги погасили, и иски были отозваны.

Невзирая на долги Первого канала перед телецентром, он не прекратит вещания, заявил «URA.RU» замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Чиновник заверил, что министерство держит ситуацию на контроле. «Нам известно об этой ситуации. Задолженность Первого канала перед «Останкино» имеется, вещанию ничего не угрожает», — коротко прокомментировал он, отказавшись озвучивать сумму долга.

