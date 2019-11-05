Василию Лановому стало плохо во время спектакля

13:35

Василий Лановой почувствовал себя плохо 3 ноября во время спектакля «Последние луны» в столичном театре им. Вахтангова и не смог его доиграть.

Из-за недомогания актера пришлось полностью отменять второе действие. Народный артист подтвердил эту информацию. «Весна-осень для меня всегда вопрос разгула давления. Когда заканчивается этот период, тогда наступает какое-то постоянство. А пока ничего нельзя сказать, это из-за погоды всегда. В целом все нормально, сейчас я нахожусь дома», — рассказал актер РБК.

85-летнему артисту вызвали Скорую, врачи осмотрели его на месте, госпитализация не потребовалась.

Почувствовав себя лучше, Василий Лановой рассказал РИА Новости, что собирается выйти на сцену театра имени Вахтангова 21 ноября. «Сейчас все в порядке, чувствую себя нормально и планирую сыграть в ближайшем спектакле «Посвящение Еве», который запланирован на 21 ноября», – сказал он.

