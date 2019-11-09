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Игорь Верник был экстренно госпитализирован перед спектаклем

14:13 9.11.2019
Игорь Верник был экстренно госпитализирован перед спектаклем
Игорь Верник. Фото с сайта kino-teatr.ru

Игорь Верник был экстренно госпитализирован из-за обострившегося остеохондроза прямо перед постановкой, в которой должен был играть.

Актер и телеведущий Игорь Верник был доставлен в больницу с жалобами на боль в спине и онемение ноги. Родной брат артиста позже поведал, что в больнице актеру сделали обезболивающий укол и отпустили домой. «Сейчас он дома, все хорошо, спасибо за беспокойство», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Игорь Верник почувствовал недомогание незадолго до начала спектакля «№ 13D», в котором должен был сыграть помощника премьер-министра Ричарда Уилли. Но спектакль пришлось перенести на 31 января 2020 года.
 

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