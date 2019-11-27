//,,Абитуриенты ВГИКа не знают, кто такие Олег Даль, Василий Шукшин и Штирлиц..//

19:06

Полную некомпетентность проявили современные абитуриенты ВГИКа, не знающие азов отечественной киноклассики.

Тревогу забил киновед Андрей Апостолов. «Только что провёл во ВГИКе занятие на подготовительных курсах. Замечательные ребята собираются поступать на киноведческий, - написал он у себя в Фейсбуке. – Про артиста Олега Даля не слышал ни один, про Геннадия Шпаликова не слышал ни один (хотя его бронзовая фигура стоит прямо у входа во ВГИК), «Калину красную» не видел ни один. Но это ладно, ни один не знает главного героя «Семнадцати мгновений весны» и ни один не знает даже примерно, когда в стране была перестройка. А в ответ на вопрос про самых популярных у массового зрителя советских режиссёров одна девочка уверенно произнесла «Рязанов и Гайдар»....»

Комментаторы ученого подтвердили, что молодежь ВГИКа сегодня не знает Шукшина и Тарковского, хотя памятник этим великим режиссёрам стоит прямо у входа в вуз! А Гор Карапетян написал: «Получается, что большинство считает нормальным не видеть и не знать классику кинематографа России. Если сравнить с ними студентов, поступающих в литературный вуз, которые не знают и не читают Пушкина, и Толстого... Грустно, когда из грамотной, читающей нации выросло поколение неучей, обидно за наших предков, и за то, во что превращается наша страна».

