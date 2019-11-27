]]>
]]>
Главная Кино Новости

Абитуриенты ВГИКа не знают, кто такие Олег Даль, Василий Шукшин и Штирлиц

19:06 27.11.2019
Абитуриенты ВГИКа не знают, кто такие Олег Даль, Василий Шукшин и Штирлиц
Памятник режиссерам Тарковскому и Шукшину у ВГИКа © KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Полную некомпетентность проявили современные абитуриенты ВГИКа, не знающие азов отечественной киноклассики.

Тревогу забил киновед Андрей Апостолов. «Только что провёл во ВГИКе занятие на подготовительных курсах. Замечательные ребята собираются поступать на киноведческий, - написал он у себя в Фейсбуке. – Про артиста Олега Даля не слышал ни один, про Геннадия Шпаликова не слышал ни один (хотя его бронзовая фигура стоит прямо у входа во ВГИК), «Калину красную» не видел ни один. Но это ладно, ни один не знает главного героя «Семнадцати мгновений весны» и ни один не знает даже примерно, когда в стране была перестройка. А в ответ на вопрос про самых популярных у массового зрителя советских режиссёров одна девочка уверенно произнесла «Рязанов и Гайдар»....»

Комментаторы ученого подтвердили, что молодежь ВГИКа сегодня не знает Шукшина и Тарковского, хотя памятник этим великим режиссёрам стоит прямо у входа в вуз! А Гор Карапетян написал: «Получается, что большинство считает нормальным не видеть и не знать классику кинематографа России. Если сравнить с ними студентов, поступающих в литературный вуз, которые не знают и не читают Пушкина, и Толстого... Грустно, когда из грамотной, читающей нации выросло поколение неучей, обидно за наших предков, и за то, во что превращается наша страна».
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Высшее образование в России, Студенческая жизнь
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2019, 00:32
Гость: Макар

//,,Абитуриенты ВГИКа не знают, кто такие Олег Даль, Василий Шукшин и Штирлиц..//
А зачем этот надо?
28.11.2019, 00:27
Гость: охотник за бакланами

Ну хоть что-то хорошее, происходит в РФ, и это радует!
28.11.2019, 00:00
Гость: Серп и молот

Поколение неучей не выросло, а его вырастил Путин ! Это его цель, уничтожить Россию и русских в антисоветском угаре. Только слепой этого не видит.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.