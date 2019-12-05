Трагикомедия Анны Озар «Ракушка» победила на французском кинофестивале

15:05

Короткометражная трагикомедия лента Анны Озар «Ракушка» получила гран-при на фестивале «Вечера российского кино в Бордо «In Cine Veritas», который прошел во Франции с 28 ноября по 1 декабря.

Спецприз фестиваля получила десятилетняя актриса Марта Тимофеева, исполнившая одну из ролей в той же картине. «На фестивале у нас были очень достойные соперники, – признается Анна Озар. – Я посмотрела каждую картину, и все они меня восхитили. Честно говоря, на Гран-при я и не рассчитывала. Приятно, что именно наша «Ракушка» особенно тронула сердца зрителей и умы профессионального французского жюри».

Фильм «Ракушка» повествует о больной раком женщине, которая была уверена, что диагноз поставит крест на её жизни, однако болезнь оказалась началом странных и счастливых событий. Для режиссёра эта тема – выстраданная, связанная с болезнью близкого человека. «Идея этого фильма была навеяна печальными событиями, – продолжает Анна Озар. – Моя лучшая подруга заболела раком. Чтобы её поддержать, я решила снять своего рода чёрную комедию. Всё то время, пока Маша проходила химиотерапию, я была с ней рядом, и пережить такое испытание без чувства юмора нам обеим было просто невозможно. Сценарий короткого метра я переписывала 18 раз: в 15 минут нужно было уместить простую мысль: «Жизнь прекрасна. Всегда». И у нас всё получилось: Маша выздоровела, а я сняла фильм».

Ключевой для фестиваля «In Cine Veritas»стала женская тема. В программу вошли фильмы, рассказывающие о судьбах женщин, снятые режиссерами-женщинами или же с выдающимися актрисами отечественного кинематографа в главных ролях.

