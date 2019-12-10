Военная драма «Т-34» признана лучшим фильмом 2019 года

15:05

Кадр из фильма «Т-34» с сайта kino-teatr.ru

Ресурс «Одноклассники» посредством голосования определил победителей премии «Самый ОК!» в шести номинациях.

Абсолютным лидером в номинации «Фильм года» стала картина «Т-34», она набрала 59% голосов, сообщает ТАСС. На звание также претендовали «Балканский рубеж» (12%), «Семь ужинов» (12%), «Громкая связь» (11%) и «Тобол» (5%). Самым зрелищным сериалом признана мистическая драма «Слепая» от ТВ-3 (35%). Ей составили конкуренцию «Реальные пацаны» (23%), «Другие» от «России-1» (19%), «СеняФедя» (16%) и «Содержанки» (8%).

Песня Артура Пирожкова «Зацепила» стала «Хитом года» (38%). Помимо этого, в голосовании были представлены «Грустный Дэнс» - Artik & Asti feat. Артем Качер (31%), «Life» - Zivert (16%), «Витаминка» - Тима Белорусских (9%), «Аллея» - JONY (6%).

Кроме того, названы победители в номинациях «Шоу года» («Голос. Дети», 42%), «Спортивная трансляция года» (бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, 44%) и «Блогер года» («Двое и алоэ», 28%).

В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей «Одноклассников». Активнее всего голосовали люди в возрастной группе от 26 до 45 лет (44%).

