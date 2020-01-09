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«Холоп» признан самой кассовой российской комедией за всю историю

13:37 9.01.2020
«Холоп» признан самой кассовой российской комедией за всю историю
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Эксцентрическая комедия Клима Шипенко «Холоп», появившаяся в прокате аккурат к новогодним праздникам 26 декабря, заработала к Рождеству 1,8 млрд рублей.

Таким образом, фильм оказался самой кассовой комедией за всю историю российского проката, передает РИА Новости. «Главная комедия Нового года «Холоп», вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката», - говорится в сообщении прокатчиков «Централ Партнершип».

По сюжету, сын влиятельного олигарха Гриша (Милош Бикович) откровенно «попутал берега». За одну ночь он разгромил мини-бар в ночном клубе, очень некрасиво обошёлся с гламурной девушкой и покалечил принципиального сотрудника ГИБДД. Теперь проштрафившемуся мажору предстоит «реабилитация» в русской деревне 1860 года в образе конюха.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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