Ведущий «Моей семьи» «воскресит» Людмилу Гурченко в новом реалити-шоу

11:30

Премьер реалити-шоу «Битва престолов» представят 14 февраля.

«Битва престолов» - это новое детище Валерия Комиссарова - автора и продюсера таких громких телепроектов как «Моя семья», «Окна» и «Дом-2». На этот раз телепродюсер замахнулся на первое в России костюмированное шоу, в ходе которого стать реальным королём или королевой может любой желающий, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Одной их ведущих проекта станет... Людмила Гурченко, - образ легендарной певицы и актрисы будет воссоздан в формате 3D при помощи специально разработанной нейронной сети на базе искусственного интеллекта. В пресс-конференции для журналистов также примут участие блогеры-миллионники - актриса Настасья Самбурская и звезда инстаграма Дарья Зотеева (Инстасамка), которые станут соведущими проекта.

Реалити-шоу готовится с невероятным для отечественного телевидения размахом. Под прицелом 300 камер на площади более 10 гектаров счастливчики-подданные двух королевств будут жить в реальных средневековых замках, выбирая себе королей, которые правят ими и определяют их жизнь. Избранные Королева и Король получат абсолютную власть и смогут назначать свою аристократию, а те, кому не повезло, станут чернью и крепостными - но через неделю всё может измениться! В каждом из королевств одиннадцать подданных сойдутся в нешуточной схватке за власть и любовь. Организаторы шоу уже готовят заявку в Guinness Book of Records.

Трансляция шоу начнется на видеосервисе MEGOGO. 14 февраля 2020 года. Участником «Битвы престолов» может стать любой телезритель, заполнивший анкету на сайте проекта. Особо повезёт счастливчикам - Королю или Королеве: их жалованье составит 1 000 000 (один миллион) рублей в месяц. «Главный вопрос шоу в том, что, как и в жизни, все с интересом и завистью наблюдают за роскошной жизнью королей, но можно ли быть счастливым на этом месте, где все тобой публично восхищаются, при этом тайно ненавидят и даже готовят свержение? – говорит Валерий Комиссаров. - И как сделать выбор междулюбовью, личным счастьем и неограниченной, абсолютной властью»

На презентации проекта в МДМ 28 января соберется пятьсот претендентов на трон, которым предстоит принять участие в кастинге, а также пятьсот человек группы поддержки. Прямо во время кастинга состоится пресс-конференция, на которой автор идеи и продюсер «Битвы престолов» Валерий Комиссаров расскажет о том, как происходит отбор претендентов на участие в реалити-шоу, и что ждет счастливчиков. Все три Королевы пообщаются с журналистами на предстоящей пресс-конференции.

Кастинг шоу «Битва престолов» пройдет на главной сцене Московского дворца молодежи (МДМ) 28 января 2020 года. Параллельно состоится пресс-конференция, которая начнется в в 14.00.