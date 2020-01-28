Исчезнувшая в Мексике Наталья Андрейченко дала о себе знать

11:28

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике появилась накануне информация, дала о себе знать.

Как сообщила актриса, весь этот период она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить. «В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — написала она.

Андрейченко написала, что когда она приехала от подруги, ее уже ждал автомобиль, который должен был доставить ее на место ретрита. Однако о приезде домой из Канкуна актриса сообщить забыла. С практики она вернулась 27 января около 17:30 по местному времени (01:30 по московскому).

