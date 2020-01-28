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Исчезнувшая в Мексике Наталья Андрейченко дала о себе знать

11:28 28.01.2020
Наталья Андрейченко Нашлась в Мексике
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике появилась накануне информация, дала о себе знать.

Как сообщила актриса, весь этот период она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить. «В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — написала она.

Андрейченко написала, что когда она приехала от подруги, ее уже ждал автомобиль, который должен был доставить ее на место ретрита. Однако о приезде домой из Канкуна актриса сообщить забыла. С практики она вернулась 27 января около 17:30 по местному времени (01:30 по московскому).
 

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Комментарии читателей
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28.01.2020, 19:19
Гость: Zahar

"Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко."
Это неправда,на 90% успех фильма обязан музыке Дунаевского и волшебному голосу Ворониной, а потом уже эта звезда.
28.01.2020, 13:53
Гость: stalker

Какая радость. А то мы не чаяли ее больше увидеть. Как бы мы после этого жили бы ? Насколько я помню она уже давно переехала за границу в США, постоянно там живет и имеет американское гражданство. Здесь появляется время от времени по работе. И это уже давно не наша головная боль что там с ней происходит.
28.01.2020, 13:38
Гость: личный опыт

чисто интересно, кто первой из актрисулек ради хайпа появится на сцене без самого исподнего, остальное они уже вроде все перепробовали...
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