Кинопремьера «Миллион мелких осколков»: новые приключения оттенков серого

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Драма «Миллион мелких осколков» вышла в российский прокат 30 января 2020 года

Молодой писатель Джеймс просыпается в разбитом состоянии на борту самолета в Миннеаполисе, ничего не помня о предыдущих событиях. Вскоре выясняется, что Джеймс направлен в реабилитационный центр. Испытания, выпавшие на долю героя, должны исцелить его от душевных страданий. В процессе терапии он сближается с другими пациентами — харизматичным боссом мафии и молодой девушкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.

Режиссером новинки стал создатель нашумевшей эротической мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон. Первая часть скандальной трилогии была очень популярной у зрителей и стала кассовым хитом.

Новый фильм Сэм Тейлор-Джонсон «Миллион мелких осколков» – это совместная работа с ее мужем Аароном Тейлором-Джонсоном, который вместе со своей женой и автором одноименного романа Джеймсом Фреем стал соавтором сценария к фильму, а также исполнил главную роль. В фильме также снялись Билли Боб Торнтон, Чарли Ханнэм, Джованни Рибизи, Одесса Янг, Джульетт Льюис и др.

Сэм и Аарон познакомились на съёмках её первого полнометражного фильма «Стать Джоном Ленноном», где Аарон исполнял роль самого Джона. В одном из интервью Аарон рассказал: «Как только я ее увидел, понял, что это моя родственная душа. Мне сложно объяснить свои чувства словами. Просто в один момент я осознал, что встретил ту самую». Сейчас Сэм и Аарон Тейлор-Джонсон - одна из самых обсуждаемых пар Голливуда.

Актёр Аарон Тейлор-Джонсон стал известен российскому зрителю после премьеры боевика «Пипец» и триллера «Особо опасны». Он также снялся в экранизации Джо Райта романа Льва Толстого «Анна Каренина» в роли Вронского, исполнил роль Ртути во франшизе «Мстители» и получил премию «Золотой глобус» за роль в триллере «Под покровом ночи».

Исполнитель главной роли Аарон Тейлор-Джонсон о фильме «Миллион мелких осколков»: «Это очень эмоциональная картина. Для меня и Сэм - это история о преодолении, когда человек старается двигаться в верном направлении, учиться и расти, даже будучи взрослым. Вместе со слезами и болью проходят чудесные моменты жизни, которые могут показаться незначительными для обычного человека, но наполнить смыслом жизнь человека на грани».

Режиссёр фильма Сэм Тейлор-Джонсон о фильме «Миллион мелких осколков»: «Для меня было важно передать красочную визуальную и бытовую составляющую истории. Во многом помогла работа с оператором Джеффом Кроненветом, он снимал «Бойцовский клуб» вместе с Дэвидом Финчером. Мы постарались передать мир главного героя, который размывается вместе с его пагубным пристрастием и показать, как постепенно этот мир снова обретает живые очертания».

Билли Боб Торнтон, исполнивший роль харизматичного друга главного героя, рассказывал, что они работали в очень стеснённых условиях, а ему даже не хватало места в съёмочном трейлере: «О Боже, это первый раз за 25 лет, когда мне приходилось делить трейлер с другими актёрами».

Молодая австралийская актриса Одесса Янг, которая исполнила роль возлюбленной главного героя, отмечала в интервью, что собирала свой образ по частицам, общаясь с молодыми посетительницами рехаб-центров. Её актёрская игра была отмечена критиками и профессионалами на кинофестивале в Торонто TIFF 2018.

Саундтрек и звуковое оформление к фильму записал Аттикус Росс (обладатель премии «Оскар» за лучший саундтрек к фильму «Социальная сеть»). Оператор Джефф Кроненвет работал с Дэвидом Финчером над фильмом «Бойцовский клуб».

Компания Russian World Vision (RWV) выпускает в российский прокат драму «Миллион мелких осколков» 30 января 2020 года. В преддверии релиза состоялся выход книги Джеймса Фрея «Миллион мелких осколков», впервые официально переведенной на русский язык. Книга стала оглушительно популярной после заявления автора в одном из интервью о намеренной романтизации истории. Читатели просто не могли поверить в способность писателя выдумать подобное. Скандал с книгой стал частью массовой культуры и обыгрывался в одном из эпизодов мультсериала «Южный парк».

Кадры с сайта kino-teatr.ru