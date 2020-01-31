Юному актеру «Ералаша» перерезали горло в Волгограде

13:38

Шестнадцатилетний подросток, доставленный в одну из больниц Волгограда, вскоре скончался.

По статье «Убийство» СК возбудил уголовное дело. Следователи установили, что молодой человек был ранен во время драки, сообщает КП. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель. В данный момент с ним работают следователи.

Как выяснилось, подросток снимался в «Ералаше». Он хорошо учился в Волгоградском колледже бизнеса. Был спокойным и дружелюбным мальчиком. Какое-то время занимался боксом, потом плаванием.

Однако в его биографии парня не все гладко. Он привлекался за грабеж. Говорят, что он с друзьями отобрал у сверстника мобильный телефон. Всю вину взял на себя. В качестве наказания ему ограничили свободу (юноша ходил с браслетом на руке).

