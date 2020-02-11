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Аллу Пугачеву и других звезд спешно эвакуировали с премьеры фильма «Лед-2»

10:51 11.02.2020
Аллу Пугачеву и других звезд спешно эвакуировали с премьеры фильма «Лед-2»
Кадры с сайта kinopoisk.ru
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Вип-персон спешно эвакуировали с закрытой премьеры фильма «Лед-2» в столичном кинотеатре «Октябрь» поздним вечером 10 февраля.

Причиной стало небольшое возгорание проводки и вызванное им здымление на площади 0,2 кв м, сообщает РИА Новости. Возгорание быстро удалось потушить, но вот половину фильма звезды, среди которых были Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и множество других знаменитостей.

По иронии судьбы, эвакуировали зрителей в тот момент, когда героиня Марии Ароновой запела в кадре песню Игоря Николаева «Озеро надежды» из репертуара Аллы Пугачевой. Теперь Примадонна расстроена и хочет во что бы то ни стало дослушать песню и досмотреть фильм. «Премьера фильма «Лед-2». Как только героиня запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется еще раз пойти досмотреть и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь», - написала в Инстаграм Пугачева.

Примечательно, что до несколько часов до премьеры в том же кинотеатре прошел пресс-показ, который завершился успешно. Так что журналисты – пока единственные, кто посмотрел фильм полностью. Рецензию на «Лед-2» читайте на днях на нашем портале.
  

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.02.2020, 17:14
Гость: stalker

Сразу вспоминаются слова романса "Гори, гори моя звезда".
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