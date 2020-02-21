Кинопремьера «Калашников»: электромясорубка вместо автомата

Биографический художественный фильм о конструкторе оружия Михаиле Калашникове вышел в российский прокат 20 февраля

С младых ногтей Минька Калашников мастерил самострелы, предпочитая верстак играм с сельскими ребятами. Родители не поощряли увлечения чада, поэтому мальчик так и не получил специального образования. Не нашел он и понимания в паровозном депо, откуда его за попытку смастерить винтовку попросту вышвырнули.

А уж тем более во время войны - какое учение? Калашников доблестно сражается в танковом расчете, стараясь зорко подмечать недостатки вооружения советской армии. Как ни странно, на руку ему сыграло ранение, из-за которого его комиссовали домой. Но упорный Калашников выходит из поезда раньше, отправляясь в то самое депо, чтобы всё-таки попробовать создать совершенный автомат.

Биография Калашникова отнюдь не изобилует какими-то из ряда вон выходящими событиями. Ради экшена создателям фильма даже пришлось включить в картину эпизод с излишне взыскательным НКВДшником. Но, к счастью, этого героя нельзя назвать излишне отрицательным.

Исполнивший роль конструктора Юрий Борисов («Бык») меньше всего стремился к иконографичности, поэтому, готовясь к съемкам, заострял особое внимание на отрицательных и скептических свидетельствах о конструкторе. В его герое странным образом уживается настырность и патологическое неверие в свои силы. К тому же Борисову посчастливилось встретить Калашникова в реальности, так что актер передал его органику максимально естественно.

Творческий подход для Калашникова стоял во главе угла. Лозунг "все для фронта, все для победы" ему близок, но гораздо важнее довести и главное произведение своей жизни до конца. Поэтому он даже не особо радуется Победе, опасаясь, что производство автоматов будет остановлено. Жена предлагает переквалифицироваться на производство электромясорубок, но, кажется, для него это смерти подобно.

В то же время, в фильме великолепно передан царивший в советское время дух взаимовыручки. Конструкторы, которые составляют Калашникову конкуренцию на конкурсе, отнюдь не пытаются его подсидеть. Радушный Алексей Судаев всячески ободряет его и даёт дельные советы. Суровый и обласканный властями Василий Дегтярев, понимая, что Калашников его превзошел, принимает единственно верное в данной ситуации решение...

Создатели фильма особо не полагались на господдержку. Режиссер Константин Буслов был даже вынужден продать дом, чтобы расплатиться со съёмочной группой. А значит, перед нами действительно стоящее произведение.

Кадр с сайта kino-teatr.ru