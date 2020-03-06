Кинопремьера «Пушки Акимбо»: что наша жизнь – стрелялка с привинченным оружием к рукам

Комедийный боевик «Пушки Акимбо» вышел в российский прокат

Пугливый лузер Майлз (Дэниэл Рэдклифф) трудится разработчиком компьютерных игр. Это лишь звучит заманчиво, а на деле – сплошная скука и километры нервов. Перед глазами – сплошные цифровые коды, за спиной то и дело раздеься грозный окрик туповатого дтины-начальника, который любит самоутверждаться за счет таких же неудачников, как Майлз. Последнему остается лишь зависать на генераторе подпольных игровых реалити шоу «Скилзе».

Однажды, пребывая в особенно мрачном настроении, Майлз оскорбляет в форуме «Скилза» могущественного босса этой индустрии. Вне себя от ярости тот врывается в жилище попутавшего берега геймера. Проиграв в неравной схватке, Майлз очухивается под утро с наглухо привинченными к кистям рук пистолетами. Теперь он сам стал персонажем компьютерной стрелялки и ему предстоит сразиться с непобедимой уголовницей Никс (Самара Уивинг).

Ожидать от трэшевого боевика категории B каких-то откровений было бы глупо, но, тем не менее, «Пушки Акимбо» приятно удивляют. Начнем с того, что главный герой раскрывается в фильме всесторонне, потому что он рассказывает о себе сам, и это диалог отличается глубиной. Да, фильм кровав имеет рейтинг 18+ и рассчитан, прежде всего, на великовозрастных геймеров. Однако создатели «Пушек Акимбо» явно уповают на то, что самые заядлые из игроманов начнут осмыслять свое хобби в категориях разрушительной зависимости.

Майлз – пацифист, а его патроны начинают попадать в цель уже ближе к концу. Все происходящее на экране подается с известной долей условности, чтобы не провоцировать у зрителей излишнюю жажду крови. В подобных фильмах всегда смущает непотопляемость бойцов. Конечно, это присутствует и в «Пушках Акимбо», ведь в реальной жизни человек к прикрученными к кистям рук стволами скончался бы от заражения крови спустя несколько часов. Но всё же закадровый голос нам постоянно напоминает, что в действительности все было бы страшнее и непригляднее.

Не только Майлз, но и его антагонистка Никс не имеет ничего общего с комиксовой одномерностью характеров. В этом, конечно, огромная заслуга набирающей обороты австралийской актрисы Самары Уивинг. Голубоглазая бестия с модельной внешностью и выражением сложной харизмы на лице сразила наповал мужскую аудиторию слэшеров в прошлогоднем ужастике «Я иду искать». А теперь она с видимым удовольствием отыгрывает роль хладнокровной снайперши с тяжелой судьбой и почти неиссякаемым запсом энергии.

По сути, «Пушки Акимбо» - это персональный ад заядлого геймера. Оказаться а пистолетами вместо рук по ту сторону экрана – не пожелаешь и врагу. Ведь в этом случае не можешь толком воспользоваться даже любимым мобильником, который тебя, собственно и довел до жизни такой. И это не единственный парадокс «Пушек Акимбо»!

Кадры с сайта kino-teatr.ru