14:40

Руководитель театра Наций Евгений Миронов получил премию имени Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство.

Церемония вручения награды впервые состоялась в Москве — в Светлановском зале Дома музыки 11 марта 2020 года. Народный артист России получил премию из рук внучки Чарли Чаплина — актрисы и модели Киры Чапли. «Как и мой дедушка, получатель этой премии может показать потрясающую актерскую игру, используя минимум средств. Дамы и господа, я счастлива быть сегодня здесь, чтобы вручить первую награду Чарли Чаплина в России единственному и неповторимому Евгению Миронову, — цитирует ее ТАСС. — Разнообразие его искусства, которое он демонстрировал на протяжении более 30 лет своей карьеры, заслуживает этой награды.

При вручении награды Миронов подчеркнул, что не может один получать такую награду, тем более первым из русских артистов. «Я разделяю этот приз и с теми коллегами, которые сегодня в зале, которых сегодня чествовал фонд «Артист». И с теми нашими артистами по всей стране, которые для меня все Чаплины, потому что они не ради денег, не ради славы делают свое потрясающее дело, верят в это и приносят огромному количеству людей радость и дарят свое сердце и свою любовь», — заявил он.

В рамках мероприятия состоялся концерт Благотворительного фонда «Артист» из цикла «Признание в любви». Был показан фильм Чаплина 1931 года «Огни большого города» под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова.

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