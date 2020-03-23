«Пушечное мясо»: телевидение отправит девушек в армию

В России с 29 марта запускается первое в стране реалити-шоу об отправленных на военную службу молодых женщинах

Фото пресс-службы канала ТНТ

Продюсеры проекта позиционируют «Солдаток» как первый реалити-сериал про девушек, которые попали на воинскую службу. В каждой серии 12 участниц, отобранных в реальную армию, сталкиваются с неожиданными испытаниями, преодолевают их, учатся военным дисциплинам и пытаются стать сплоченным коллективом, сообщает RT.

«Солдатки» - это совместный проект ТНТ и Министерства обороны.

По условиям шоу, героини отправляются в воинскую часть морской пехоты в Севастополе, чтобы два месяца провести в казарме и пройти боевую подготовку. Девушки уверены, что будут принимать участие в постановке и не потратят на неё много сил, отмечает «СтарХит». Но на деле всё оказывается иначе: они попадают в распоряжение настоящего офицера, который не даст им поблажек.

«Солдатки» задумывались как особое шоу, содержащее элементы и реалити, и сериальной драматургии. Фабула каждой серии строится вокруг отдельно взятых героинь так, что зритель видит, как меняются девушки, как они реагируют на множество ограничений, физическую нагрузку, занятия.

Участниц обучат работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты. В «Солдатках» нет сценария, выдуманных испытаний или провокаций на потеху зрителей. Организаторы шоу настаивают на том, что все, что происходит - суровая действительность.

Исходя из этого, участницам полностью придется отказаться от косметики, длинных ногтей, каблуков-шпилек, красивых, но неудобных нарядов. Естественно, у девушек отберут мобильные телефоны и прочите гаджеты.

«Участницам выдают форму. С этого момента они - матросы, находящиеся в подчинении у настоящего офицера морской пехоты», - говорится в пресс-релизе.

Телебоссы настаивают на уникальности происходящего на экране. «Съёмка ведётся без купюр, с множества камер, жизнь казармы видна как на ладони, а распорядок дня участниц ничем не отличается от жизни и быта настоящих солдат», - подчёркивают в пресс-службе проекта.

Вот лишь некоторые испытания, которые предстоит пройти служивым барышням: они толкают застрявший в грязи автобус, бегают по асфальту босиком или на каблуках, борются с комплексами и терпят постоянное психологическое давление. Для кого-то испытанием уже оказался и трёхчасовой перелёт в специальном самолете Минобороны, не предназначенном для туристических рейсов. Девушки отмечают, что первый день в шоу стал одним из самых длинных в их жизни.

Кто же эти 12 участниц шоу? Среди них – косметолог, HR-специалист, хореограф, актриса, певица, флорист, сноубордистка, содержанка и блогер (куда уж без них!). В списке фигурирует участница «Дома-2» Клава Безверхова – она и позиционирует себя содержанкой! В одиозный проект она пришла с мамой, но в итоге женщины принялись соперничать друг с другом, и родительница была вынуждена покинуть проект. Не превратятся ли «Солдатки» в такой же балаган?

А даже если всё будет по-настоящему? Мы уже писали, какой скандал разразился с осенью 2019-го с участниками курсов экстремальной журналистики «Бастион» в том же, кстати, Севастополе, куда отправляют и «солдаток». Потом корреспондент МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов рассказал, что на курсах его побили вместе с 30-ю другими журналистами. 18 сентября на полигоне отрабатывалась ситуация с захватом террористов, в роли которых, естественно, оказались репортеры.

Оказавшись «в плену», Павлов получил несколько ощутимых ударов по телу. Истязания продолжились и на следующий день, когда во время другого внезапного «захвата» оказался со связанными руками на асфальте лицом вниз. Шуму потом в прессе было хоть отбавляй. Так реагировали на учения физически подготовленные журналисты, а страшно даже думать, какие обиды будут транслировать в блогосферу обиженные дамы!

Но если даже девушки всё с честью выдержат, очень интересно, для каких целей готовят «солдаток». Понятно, что этот проект, как бывает у нас обычно на ТВ, отнюдь не оригинален и является калькой с аналогичных западных реалити-шоу.

В 2011 году американский канал G4 выпустил документальный сериал Bomb Patrol Afghanistan. Проект основан на фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» о службе американских солдат в Ираке. В первых выпусках участники проходили военную подготовку, после чего их отправляли в Афганистан, в эпицентр боевых действий.

Не получится ли так, что наших прелестниц, которым бы исправлять демографическую ситуацию в стране, отправят «пушечным мясом» куда-нибудь в Сирию?