«Психо» объявлен лучшим фильмом ужасов всех эпох

13:48

Кадр из фильма «Психо» с сайта kinopoisk.ru

Легендарный хоррор Альфреда Хичкока «Психо» возглавил рейтинг лучших фильмов ужасов мира за все периоды существования этого жанра.

Инициатором составления рейтинга стал ресурс «Настоящее страшное ТВ». В свое время «Психо» получил «Золотого глобуса». Второе место в рейтинге занимает «Чужой» Ридли Скотта. На третьей позиции разместился «Ребенок Розмари» Романа Полански.

Также в рейтинг попали фильмы «Сияние», «Нечто», «Ночь живых мертвецов», «Челюсти». При составлении топа использовались рейтинги ведущих ресурсов кинокритиков, а финальный список определяли посредством голосования.



