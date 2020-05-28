Культовый сериал «Сверхъестественное»

09:10

Вы просто не могли не слышать про сериал, который транслируется уже более 15 лет

Это не просто фильм, где каждая серия – это история со своим сюжетом, это настоящий киношедевр. Если, волею случая, вы еще не смотрели «Сверхъестественное», то обязательно нужно найти время, и просмотреть все сезоны.

Если же вы фанат, поклонник столь оригинального сериала, то, вероятно, вы каждую серию всегда ждете с нетерпением. Именно поэтому стоит отметить главные особенности сериала.

Если вы не знаете, почему Сверхъестественное – это популярный сериал, который по своим рейтингам не уступает другим кинолегендам этого жанра, то вам обязательно следует узнать интереснейшие факты.

То, что должен знать каждый зритель про сериал!

1. Идея сериала не возникла за одно мгновение. Как оказывается, замысел продумывался не год и не два. Если верить предположениям и слухам, то почти 10 лет Эрик Крипке разрабатывал идею, продумывал детали сериала.

Любовь к фантастическим историям с раннего детства привела к реализации необычных, магических и фантастических преступлений на экранах. Это и сделало сериал культовым.

Герои сериала «Сверхъестественное» немного переквалифицировались. Изначально они должны были быть журналистами, а в ходе доработок, превратились в братьев. Предположительно они вели именно журналистские расследования нестандартных убийств, но по требованию канала нужно было внести корректировки. Интересно и то, что принять участие в сьёмках любимого сериала может каждый, кто является жителем Канады, имеет канадский паспорт и обладает нестандартной внешностью. Если вы готовы на актерский эксперимент для себя, то есть огромная вероятность пройти успешно кастинг. Конечно же, для каждого зрителя стало приятным сюрпризом то, что сериал с трех сезонов был отснят целых 5, а в общей сумме - 15. Именно любовь зрителя и повлекла столь приятные изменения. И последний факт, но не менее интересный, чем все другие – в сериале постоянно, то и дело, звучат разные рок-композиции. Этот музыкальный фон был выбран создателем - Эрик Крипке.

Киношедевр в 15 сезонов. Сериал поколений

Как вы видите, не только каждая серия интересная. Сериал великолепен: он захватывает внимание и удерживает его. Все преступления в чем-то выдумка, а в чем-то реальность. Все истории с долей трагизма и, конечно же, секретом, мистической загадкой. И потому сериал можно по праву считать особенным. Это работа, которая с 2007 года получила более 14 номинаций.