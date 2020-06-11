В «Крокус Сити» откроется первый автокинотеатр

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Сегодня, 11 июня, в Подмосковье откроется первый российский автокинотеатр, сообщает "Интерфакс".

Автокинотеатр "КАРО под звездами: Vegas" откроется в "Крокус Сити". В его репертуаре будут представлены как новинки кинопроката, так и кассовые фильмы прошлых лет. В частности, зрители смогут увидеть киноленты: "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Меланхолия", "Полночь в Париже", "Текст", "Давай разведемся", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и другие.

В день открытия зрители смогут увидеть экшн-комедию "Мой шпион".

Планируется, что каждый вечер будут проводится два сеанса. Начало первого - в 22.00. Всего площадка кинотеатра рассчитана на 100 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. Стоимость билета составит 800 рублей за одну машину.

Билеты зрители смогут купить онлайн, въезд на территорию предусмотрен при помощи сканирования QR-кода на билете. Покупка продукции кинобара также организована онлайн. Заказ доставят сотрудники кинотеатра к автомобилю.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 11 июня планируется запустить 6 автокинотеатров. Они будут открыты в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Домодедово. При этом в Одинцовском округе откроют два.