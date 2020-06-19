Наталья Селезнева отмечает юбилей в душевном смятении

Большой актрисе, которой всегда было тесно в рамках одного амплуа, в нынешнем кино не нашлось работы

Среди красавиц советского кино Наталья Селезнева занимает особое место. Ей явно было тесно в рамках какого-то одного амплуа. Душа нараспашку рвалась, даже когда актриса играла одну определенную роль. Вспомним хотя бы ее Зину из «Иван Васильевич меняет профессию» - тихую и скромную в черно-белых эпизодах фильма и роковую соблазнительницу в фантасмагорическом сне Шурика.

А ведь была еще «хорошая девочка Лида» в еще одной бессмертной комедии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика!». Фильм принес Селезневой заслуженную славу, а героиня стихотворения Ярослава Смелякова с момента премьеры тало ассоциироваться только с экранной Лидой. Романтика романтикой, но комедийный потенциал Селезневой в полной мере раскрылся в юмористическом телешоу «Кабачок 13 стульев».

Как и многие другие оставшиеся в строю большие актеры советского экрана, Наталья Селезнева в последние годы снимается крайне редко. Одна из последних ярких ее ролей в случилась детской антиутопии «Страна хороших деточек» (2013) по повести мастера литературного хоррора Анны Старобинец. Здесь актриса сыграла заботливую бабушку, которая сетует, что ее внучка питается одними сосисками, но не способна заглянуть в ее душу поглубже.

Мешают работе и проблемы с ногой. «Не могу сказать, что меня замучил пессимизм, бывает и хуже, - рассуждает по этому поводу Наталья Селезнева в юбилейном интервью КП. - Просто у меня был очень тяжелый год и этот, и прошлый. Мне три раза оперировали ногу. Она была сломана как щепка в трех местах. Для того, чтобы не кататься на каталке, пришлось пройти через операции и наркоз. После окончания эпидемии, хочу пойти к нашему художественному руководителю Александру Ширвиндту и узнать, что меня ждет в Театре сатиры?.. Я понимаю свой возраст. С жалостью отношусь к актрисам, которые не понимают, сколько им лет».

Из-за проблем со здоровьем и творческой невостребованности актриса отмечает юбилей с неспокойной душой. «У меня на душе какое-то смятение, - продолжает Наталья Селезнева. - Сейчас смотрела фильм про Олега Ефремова и Аллу Покровскую, вспоминала, как мы девчонки-студентки театрального училища им.Щукина бежали в театр. Дороги были тогда в снегу, сугробы по колено, их не убирали, ботинки мокрые… А все равно было хорошо. Были любимые спектакли, прекрасные театры, любимые артисты… Мы следили за премьерами, за новыми актерскими работами. Сейчас чистые улицы круглый год, но все по-другому».

До ролей в сериалах Наталья Селезнева принципиально не опускается. «У меня перед глазами мелькают сериальные актеры, - признается она. – Заканчивается сериал и начинается реклама, а ты видишь одного и того же артиста и там, и тут. И уже ничего не понимаешь. Сейчас такая жизнь».

Тем не менее, актриса не сдается, не опускает рук и строит планы на новые проекты. «Вот и я постараюсь для себя что-то интересное найти, - говорит Наталья Селезнева. – И еще спонсора, который даст деньги на спектакль. Это тоже важно. Поживем – увидим».

Во всех начинаниях Наталью Селезневу поддерживает супруг-режиссер Владимир Андреев, которые вместе еще с фильма «Калиф-Аист», снятого в 1968 году. «Я мужа обожаю всю жизнь, - не скрывает актриса. - Всем желаю такого понимания, взаимности, такого плеча. Я не сожалею, что увела Андреева от его прежней жены, потому что он мне судьбой предназначен».

Свое 75-летие Наталья Селезнева, подобно многим своим коллегам, проводит в «самоизоляции» за городом. С юбилеем актрису поздравил Владимир Путин. «Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры, - говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. - Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь».

Кадрs с сайта kino-teatr.ru

