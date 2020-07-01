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Скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин

12:18 1.07.2020
Скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Советский и российский актер Виктор Проскурин ушел из жизни в возрасте 68-ми лет.

Супруга артиста Ирина Хонда сообщила, что его смерть была неожиданной, сообщает ТАСС. Женщина пребывает в глубоком шоке, поэтому от комментариев воздерживается. КП утверждает, что Проскурин умер в одной из столичных клиник от хронической болезни легких, возможно, спровоцированной курением.

Виктор Проскурин появился на свет 8 февраля 1952 года. Зрители заметили его после роли Петьки в фильме 1970 года «Белорусский вокзал». Однако всенародную известность Проскурин получил после того, как сыграл Генку Ляпишева в «Большой перемене» двумя годами позже. 

Последняя роль Виктора Проскурина – профессор Панин в сериале «Черное море» (2020).

 

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Комментарии читателей
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01.07.2020, 20:47
Гость: Царство небесное,он как актер,и как челолвек был очень

хорошим.В очередной раз угасла звезда театра и кино.Пусть земля ему будет пухом.
01.07.2020, 19:59
Гость: Беглый

Согласен, очень хоиошая работа.
01.07.2020, 19:58
Гость: Беглый

Виктор... Спасибо Вам за прекрасные роли.
Очень жаль.. Соболезную близким.. С уважением к Вам.
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