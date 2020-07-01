Скончался заслуженный артист России Виктор Проскурин

12:18

Советский и российский актер Виктор Проскурин ушел из жизни в возрасте 68-ми лет.

Супруга артиста Ирина Хонда сообщила, что его смерть была неожиданной, сообщает ТАСС. Женщина пребывает в глубоком шоке, поэтому от комментариев воздерживается. КП утверждает, что Проскурин умер в одной из столичных клиник от хронической болезни легких, возможно, спровоцированной курением.

Виктор Проскурин появился на свет 8 февраля 1952 года. Зрители заметили его после роли Петьки в фильме 1970 года «Белорусский вокзал». Однако всенародную известность Проскурин получил после того, как сыграл Генку Ляпишева в «Большой перемене» двумя годами позже.

Последняя роль Виктора Проскурина – профессор Панин в сериале «Черное море» (2020).