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Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса

12:58 8.07.2020
Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса
© KM.RU, Кирилл Савченко

Венецианский кинофестиваль, который должен состояться 2-12 сентября, будет предельно ужат из-за пандемии COVID-19.

На форуме будет показано меньше фильмов, чем было запланировано, сообщает Интерфакс. Некоторые программы будут перенесены в онлайн и на альтернативные площадки. Без изменения должна остаться главная программа «Горизонты» и внеконкурсная программа.

В кинотеатрах будут повышенные меры эпидемиологической безопасности.
 

Темы: Венецианский кинофестиваль, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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