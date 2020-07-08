Венецианский кинофестиваль сократят из-за коронавируса

12:58

Венецианский кинофестиваль, который должен состояться 2-12 сентября, будет предельно ужат из-за пандемии COVID-19.

На форуме будет показано меньше фильмов, чем было запланировано, сообщает Интерфакс. Некоторые программы будут перенесены в онлайн и на альтернативные площадки. Без изменения должна остаться главная программа «Горизонты» и внеконкурсная программа.

В кинотеатрах будут повышенные меры эпидемиологической безопасности.

