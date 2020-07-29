Фильм Кончаловского о Новочеркасске вошел в основной конкурс в Каннах

12:19

Новый Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Лента повествует о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер признается, что долго думал, прежде чем ворошить эти события, он долго сомневался. В результате он пришел к выводу, что нынешнее поколение должно знать свое прошлое.

Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая, сыгравшая в картине одну из ролей, в полном восторге от выбора венецианского жюри. Она напомнила, что в Каннах показывались и другие недавние ленты супруга – «Дом дураков» и «Рай».

Снятый при поддержке Минкульта и олигарха Алишера Усманова фильм «Дорогие товарищи!» должен выйти в России осенью этого года. Фестиваль в Каннах пройдет со 2 по 12 сентября.

