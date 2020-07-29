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Фильм Кончаловского о Новочеркасске вошел в основной конкурс в Каннах

12:19 29.07.2020
Фильм Кончаловского о Новочеркасске вошел в основной конкурс в Каннах
Кадр с сайта kinopoisk.ru

Новый Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Лента повествует о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер признается, что долго думал, прежде чем ворошить эти события, он долго сомневался. В результате он пришел к выводу, что нынешнее поколение должно знать свое прошлое.

Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая, сыгравшая в картине одну из ролей, в полном восторге от выбора венецианского жюри. Она напомнила, что в Каннах показывались и другие недавние ленты супруга – «Дом дураков» и «Рай».

Снятый при поддержке Минкульта и олигарха Алишера Усманова фильм «Дорогие товарищи!» должен выйти в России осенью этого года. Фестиваль в Каннах пройдет со 2 по 12 сентября.
 

Темы: Каннский кинофестиваль, Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 16:27
Гость: личный опыт

"Россия! Чуешь этот странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!" (с)
29.07.2020, 16:17
Гость: Владимир

ПОДОНОК ЭТОТ КОНЧАЛОВСКИЙ ... - КАК И ВСЕ МИХАЛКОВЫ ... !
Вместо ОБЪЕКТИВНОГО показа Истории своей Родины ... - этот негодяй выбрал совершенно нехарактерный случай, ВСЁ ПЕРЕВРАЛ И НАГАДИЛ ... .
Разрушенная Войной наша Родина была гораздо беднее чем разбогатевшие на этой же войне США - УТВЕРДИВШИЕ ПЛАНЫ НАНЕСЕНИЯ ПО СССР СОТЕН ЯДЕРНЫХ УДАРОВ ... ! - и чтобы НЕ ОТСТАВАТЬ в Науке, Технике и Вооружениях - приходилось иногда снижать расценки, повышать цены и даже расстрелять два десятка недовольных этим бунтовщиков в Новочеркасске которые штурмовали государственные учреждения, избивали милиционеров и солдат и вырывали у них оружие.
ХРУЩЁВ - ЕДИНСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОТОРЫЙ РЕАЛЬНО СПАС НАШУ РОДИНУ !
Ни Чингисхан, ни Наполеон, ни Гитлер не смогли бы полностью уничтожить нашу страну. А США - могли и хотели. Были утверждены планы нанесения сотен ядерных ударов по нашим городам - откладывались только сроки начала бомбардировок ... ! Наши стратегические вооружения были В СЕМНАДЦАТЬ РАЗ МЕНЬШЕ американских (это сталинское "наследие"), причём мы не могли сбросить на США НИ ОДНОЙ атомной бомбы - межконтинентальных ракет ещё не изобрели, а дальности бомбардировщиков и истребителей сопровождения НЕ ХВАТАЛО, а наших авиабаз вблизи США не было !
Но Хрущёв своего достиг:
На нас не напали. Потому что Хрущёв умело находил союзников, интриговал, блефовал и ПУГАЛ Кузькиной Матерью и ударными темпами строил ракеты, космодромы и Ракетные Войска !
29.07.2020, 15:02
Гость: stalker

Зачем Прибалтике, Украине и Западу нас г... поливать, если мы сами с успехом это делаем, снимая такого рода фильмы ? На кого они рассчитаны ? На реакцию из-за бугра. Для большей критики СССР и России, которая по какой-то причине считает себя его правопреемником. При этом как то забывается, что в каждой союзной республике СССР была своя собственная коммунистическая партия, свои партийные организации и свои партийно-хозяйственные функционеры. Так что прежде чем Россию во всех коммунистических грехах обличать, надо об этом вспомнить. И задаться вопросом о том, а почему бы им самим себя не покритиковать.
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