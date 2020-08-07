Кинопремьера «Любовь между строк»: целуюсь так же, как пишу

Немецкая мелодрама «Любовь между строк» вышла в российский прокат 6 августа

Преподаватель лингвистики Лео с головой ушел в отношения со своей невестой Марленой. Она же оказалась девушкой себе на уме, и в самый канун Рождества объявила незадачливому ухажеру об измене. Лео пытается вернуть любимую, делает ей даже предложение, но все его усилия оказываются тщетными.

В этот не самый подходящий период Лео получает несколько разгневанных сообщений от некоей Эммы, которая настойчиво требует отписать ее от неинтересного журнала. Несмотря на явную ошибочность адресации, Лео начинает ей осмысленно отвечать. Постепенно между ними завязывается оживленная переписка, без которой уже оба не мыслят себя. Пора бы уже выводить отношения в онлайн, но что-то постоянно мешает…

Жанр виртуального романа в кино – не новость. Все началось, возможно, с «Июльского дождя» Марлена Хуциева, где постоянные телефонные разговоры со случайным знакомыми побуждают героиню оставить перспективного жениха и в корне поменять свою жизнь. Можно также вспомнить молодежную комедию «Питер FM», но тут герои не были обременены семейными узами, а в «Любви между строк» всё многократно усложняется.

Так же, как в свежей французской комедии «Я здесь», в немецкой мелодраме возникает тема жизнеспособности (или же ее полного отсутствия) романов по переписке. Однако в «Любви между строк» появляется множество других важных нюансов. Например, один из участников переписки неподдельно оскорбляется, узнав о том, что его собеседник несвободен, хотя в их диалоге еще не было никаких признаний и обязательств. И действительно задаешься вопросом: имеет ли моральное право семейный человек дарить частичку себя кому-то еще – даже если общение целиком и полностью целомудренно?

Ключевым для понимания замысла фильма становится и род занятий Лео. Лингвисты – люди неприспособленные к жизни и экзальтированные, но они умеют проникать в тайны слов и получать власть над человеком с помощью одного лишь звука. Но будет ли действенной эта власть в реальной жизни? Ближе к финалу Лео самоуверенно заверяет: «Я целуюсь так же, как и пишу». Утверждение сомнительное, особенно, если вспомнить фрейдистскую теорию сублимации…

Кадры с сайта kinopoisk.ru