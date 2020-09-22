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Определены худшие финалы телесериалов в истории

10:00 22.09.2020
Определены худшие финалы телесериалов в истории
Кадр из сериала «Игра Престолов». Фото с сайта kinopoisk.ru

Портал The Independent позабавил читателей рейтингов самых неудачных концовок сериалов.

На первом месте оказалась «Игра престолов». Поклонников и без того расстраивала повествовательная натянутость финальных серий. А в конце они и вовсе расценили, что их героев оставили на произвол судьбы.

Вторую позицию занял сериал «Сайнфелд», развязку которого эксперты расценили как провальную. По их мнению судебное разбирательство над героями оказалось неестественным.

Замыкает позорную тройку «Декстер». По мнению критиков, алогичный финал не порадовал никого из зрителей.  

Темы: Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы, Рейтинги
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