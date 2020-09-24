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Дочь актера Владимира Конкина скончалась при странных обстоятельствах

16:22 24.09.2020
Дочь актера Владимира Конкина скончалась
Владимир Конкин. Фото с сайта kino-teatr.ru

Исполнитель роли Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя» Владимир Конкин лишился дочери Софьи.

Женщина отправилась 22 сентября в бассейн и бесследно исчезла, сообщает телеграм-канал 112. Поиски привели в Боткинскую больницу, врачи которой огорошили родственников Конкиной, что она находится в реанимации. Спасти дочь актера не удалось, и 24 сентября она скончалась. Ей было 32 года.

Смерть наступила от отказа почек. В правоохранительных органах не исключают, что гибель может носить и криминальный характер.  

Темы: Криминал, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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24.09.2020, 22:26
Гость: Гость

Сердечное соболезнование.
24.09.2020, 20:36
Гость: неври патолог

Утонула, не там странности ищешь охлос. Вот когда дети пьяные вдрызг на великах гоняют ,машины таранят, за обой на дому спеслужбы мочат, неприкасаемых за убийство на 7 лет садят , сидельцев в тюрьмах где нет почемуто камер наблюдения мертвыми находят ето да , странности.Ех ,тройка Русь куда котися ! Молчит , катится, и не дает ответа.... как рыба в лед.
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