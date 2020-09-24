Дочь актера Владимира Конкина скончалась при странных обстоятельствах

16:22

Исполнитель роли Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя» Владимир Конкин лишился дочери Софьи.

Женщина отправилась 22 сентября в бассейн и бесследно исчезла, сообщает телеграм-канал 112. Поиски привели в Боткинскую больницу, врачи которой огорошили родственников Конкиной, что она находится в реанимации. Спасти дочь актера не удалось, и 24 сентября она скончалась. Ей было 32 года.

Смерть наступила от отказа почек. В правоохранительных органах не исключают, что гибель может носить и криминальный характер.