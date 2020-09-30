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Детские сериалы Netflix попали в России под запрет из-за ЛГБТ-пропаганды

15:35 30.09.2020
Детские сериалы Netflix попали в России под запрет из-за геев
Кадр из «Принца драконов» с сайта kinopoisk.ru

Детская сериальная продукция стримингового сервиса Netflix оказалась в России под запретом из-за контента с геями.

Это связано с законодательством, препятствующим распространению в нашей стране ЛГБТ-пропаганды, сообщает Интерфакс. Подозрительные сериалы были перенесены из детского раздела во взрослый.

Запрет коснулся незначительную часть кинопродукции. Как бы то ни были, из категории 6+ в 18+ в России попали «Вселенная Стивена», «Принц Драконов», «Шира и непобедимые принцессы» и «Кипо и эра чудесных зверей» 

Темы: сериал, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в мире, Кино в России, Мультфильм
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30.09.2020, 16:47
Гость: Netflix - проект црушного Содома и Гоморры...

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