Эммануил Виторган посетовал на малый размер своей пенсии

16:58

Эммануил Виторган высказал досаду по поводу размера своей пенсии.

Актер посетовал «Взгляду», что ему ее элементарно не хватает на текущие расходы, поэтому он в шоке от текущего положения пенсионеров в нашей стране. Несмотря на то, что, по сравнению со среднестатистическими пенсионерами, он получает солидные деньги, артист вынужден подрабатывать частыми съемками в новой кинопродукции.

Как народный артист, Эммануил Виторган получает надбавку к пенсии в 30 000 рублей и получает в месяц порядка 50 000.