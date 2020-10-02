Эммануил Виторган посетовал на малый размер своей пенсии
Эммануил Виторган высказал досаду по поводу размера своей пенсии.
Актер посетовал «Взгляду», что ему ее элементарно не хватает на текущие расходы, поэтому он в шоке от текущего положения пенсионеров в нашей стране. Несмотря на то, что, по сравнению со среднестатистическими пенсионерами, он получает солидные деньги, артист вынужден подрабатывать частыми съемками в новой кинопродукции.
Как народный артист, Эммануил Виторган получает надбавку к пенсии в 30 000 рублей и получает в месяц порядка 50 000.