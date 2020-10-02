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Эммануил Виторган посетовал на малый размер своей пенсии

16:58 2.10.2020
Эммануил Виторган посетовал на малый размер своей пенсии
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Эммануил Виторган высказал досаду по поводу размера своей пенсии. 

Актер посетовал «Взгляду», что ему ее элементарно не хватает на текущие расходы, поэтому он в шоке от текущего положения пенсионеров в нашей стране. Несмотря на то, что, по сравнению со среднестатистическими пенсионерами, он получает солидные деньги, артист вынужден подрабатывать частыми съемками в новой кинопродукции.

Как народный артист, Эммануил Виторган получает надбавку к пенсии в 30 000 рублей и получает в месяц порядка 50 000. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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02.10.2020, 21:38
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Вот такие они перипетии России...А по зомбиящику всё кошерно и гладко в нашей стране. «Сидим на великих просторах и — нищие...», (с)Алексей Толстой «Петр I».
02.10.2020, 20:51
Гость: Сердечник

а у меня пенсия 17895 рублей, сам удивляюсь как я ещё живу почти всё уходит на лечение сердца
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