Из-за спада посещаемости наши кинотеатры рискуют упасть в долговую яму

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Прокатчики зафиксировали резкое снижение посещаемости отечественных кинотеатров в последние две недели.

Так, в Москве спрос на билеты в кино упал за этот срок на 44%, сообщает РБК. Это может быть связано, как с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, так и с отсутствием новых блокбастеров в прокате. Круг замкнулся, и теперь прокатчики переносят премьеры фильмов с потенциально большой кассой на более поздний период.

Генеральный директор компании по исследованиям киноиндустрии и зрителей «Киноэкспертиза» Олег Иванов опасается, что если в ноябре эта тенденция сохранится, большинство российских кинотеатров скатятся в долговую яму. Но прогнозы неутешительны, ведь если раньше поход в кино был для семей формой досуга, то теперь везде подспудно внедряется тезис, что кинотеатры — это источник заразы.