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Из-за спада посещаемости наши кинотеатры рискуют упасть в долговую яму

12:24 7.10.2020
Из-за спада посещаемости наши кинотеатры рискуют упасть в долговую яму
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Прокатчики зафиксировали резкое снижение посещаемости отечественных кинотеатров в последние две недели.

Так, в Москве спрос на билеты в кино упал за этот срок на 44%, сообщает РБК. Это может быть связано, как с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, так и с отсутствием новых блокбастеров в прокате. Круг замкнулся, и теперь прокатчики переносят премьеры фильмов с потенциально большой кассой на более поздний период.

Генеральный директор компании по исследованиям киноиндустрии и зрителей «Киноэкспертиза» Олег Иванов опасается, что если в ноябре эта тенденция сохранится, большинство российских кинотеатров скатятся в долговую яму. Но прогнозы неутешительны, ведь если раньше поход в кино был для семей формой досуга, то теперь везде подспудно внедряется тезис, что кинотеатры — это источник заразы.  

Темы: Коронавирус, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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07.10.2020, 15:59
Гость: Aleks

гантели и заниматься дома! И рестораны не нужны!
Абсолютно точно.Мы прекрасно обходимся без того,и без другого 30 лет.И без кинотеатров тоже.
07.10.2020, 15:22
Гость: Александр Павлович

Яшин, Калашников, Стрельцов, Т-34, Лед, Лед-2, Танки, Я худею.
07.10.2020, 15:21
Гость: Александр Павлович

Все правильно: и в спортзал незачем ходить! Можно купить гантели и заниматься дома! И рестораны не нужны! Можно наварить пельменей, нажарить картошки с салом и луком и кушать дома!
07.10.2020, 14:49
Гость: Юляша

Кино должно быть умное и талантливое.
И билет должен стоить 30 копеек.Но этим должно заниматься Государство,а не частные лавочки барыг и бездарей типа того-же бандарчука или звягонцева с учителлем.
Тогда будет кинотеатрам щастье:)
07.10.2020, 13:42
Гость: Петр

семь лет мак не рос, а голода не было :-)
кинотеатры и так позакрываются - сейчас у всех видео через интернет - смысл в кинотеатр идти? только что попкорном в темном зале почавкать ?
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