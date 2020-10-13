Черное лобби затравило Галь Гадот за получение роли Клеопатры

14:51 13.10.2020

После утверждения на роль Клеопатры в новом блокбастере Пэтти Дженкинса «женщины-кошки» Галь Гадот ее подвергли исключительной травле в интернете.

Пользователи, ловящие хайп в соцсетях на модной антирасистской теме, требуют заменить израильскую актрису какой-нибудь темнокожей претенденткой на роль. Негритянское лобби не стесняется в выражениях, величая Галь Гадот «безголовой белой стервой». Кроме того, актрису норовят уличить в «сионизме» и попытках «переписывания истории».

Наиболее здравые комментаторы напоминают, что царица Египта изначально имела греческое происхождение, будучи дочерью александрийского царя Птоломея.