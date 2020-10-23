Самый страшный фильм ужасов в мире определили опытным путем

16:19 23.10.2020

Самым страшным фильмом ужасов мира был признан хоррор 2012 года «Синистер».

Данные были получены экспериментальным путем. Во время просмотра разных страшных фильмов испытуемым замеряли пульс. Нередко при просмотре «Синистера» он составлял 86 ударов в минуту. Примечательно, что во время «Астрала» 2010 года пульс нередко поднимался до 133-х.

Также в рейтинге оказались «Оно», «Бабадук», «Заклятье».

В «Синистере» вышедший в тираж писатель переезжает с семьей в зловещий дом. В поисках новых источников вдохновения он натыкается на пленки с любительским изуверским видео. По мере просмотра сюжетов в обитателей особняка начинает проникать зло.

