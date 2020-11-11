Режиссер Никита Михалков заявил в полицию на экологов

17:18 11.11.2020

Никита Михалков заявил в полицию на возмутивший его до глубины души ролик экологов.

Цель режиссера: найти и привлечь к ответственности участников группы «Нижегородский Экопатруль», разместивших в интернете одиозное видео под названием «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей», сообщает телеграм-канал Baza. Полицейские уже возбудили дело о клевете.

Авторы ролика утверждают, что якобы принадлежащая режиссеру компания по производству мебели занималась вырубкой леса в Нижегородской области. По информации экологов, во владении Михалкова находится 30 гектаров леса, что составляет примерно четверть от вырубки китайцев в Томской области, против чего протестовал кинематографист.

Якобы за вырубку одного гектара компания платит 277 рублей, а территория арендована на 49 лет.

